女星何如芸的一對兒子Brain和Bruce，雖然在新加坡讀書，不過母子三人仍會透過電話、視訊維繫感情，不過何如芸昨（27日）卻透露，小兒子Bruce打來跟她說沒幾句就痛哭，何如芸才發現原來是兄弟吵架，經過協調後，兩個兒子終於和好，母子雖然相隔兩地，依舊感情親密，何如芸也指出，距離產生美感「我已經不覺得我是媽媽，而是一個年長的好朋友」。

何如芸昨在臉書透露，小兒子Bruce罕見地在早上打電話給她，講了幾句後，何如芸問兒子「發生什麼事了？你不開心嗎？」Bruce馬上大哭，原來是兄弟吵架，何如芸感性說：「這種情形在台北的時候天天發生，我幾乎每天都要大吼大叫，拆開正在打架的彼此，安慰哭泣的那個，發火到處找棍子」。

不過現在兒子遠在新加坡，何如芸分別和兄弟講完話後，接著開擴音、母子3人同時對談，何如芸提到，她小時候原本很討厭妹妹，覺得對方很煩又很蠢，不過何如芸長大之後，發現她愛妹妹比愛自己還多，經過一番感性開導後，何如芸問兒子感覺好一點了嗎？他們則同時說「妳問他呀」，兄弟終於和好。

何如芸分享媽媽經。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸高EQ擺平兒子吵架，她感性說，手足是父母給的最好禮物，而何如芸生下一對兄弟，就是她給兒子最好的禮物，網友也大讚何如芸和兒子雖然相隔兩地，親子關係仍相當緊密，對此，何如芸則大吐媽媽經說：「這個年紀遇到這些事情的時候是比較脆弱的」，孩子在生病、吵架的時候會想到媽媽，同時，何如芸也表示：「距離產生美感，我已經不覺得我是媽媽，而是一個年長的好朋友」。