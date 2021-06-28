台灣大(3045)5G開台滿周歲在即，台灣大用戶滲透率達14%，且6000座3.5GHz高速基站也提前達陣，在5G推波助瀾下，各項加值服務、企業專網等也順勢加溫，用戶、客戶數明顯攀升，總經理林之晨就說，未來台灣大將持續在5G平台上堆疊更多科技服務，加速轉型超5G科技電信。

台灣大5G開台即將屆滿周年，用戶突破80萬，滲透率達14%，且在去年底即領先業界完成6000座3.5GHz高速基站、於90%的行政區提供3.5GHz涵蓋。

台灣大積極投入5G布建，開台後6個月人口涵蓋率就超過50%，更善用5G優勢，加速消費者與企業的數位轉型，在4大領域幫助用戶做到能所不能。在電商領域，整合集團之力支持momo加速成長，服務消費者加倍的網購需求；針對個人用戶，透過領先的5G涵蓋服務最大量用戶，搭配5G「mo幣多」及5G「好速成(又又)」等方案，滿足用戶持續增加的上網、購物與光纖寬頻需求；對於家庭用戶，台灣大持續投資基礎建設，增加智慧家庭方案，服務居家辦公與上課的上網需求，提升生活品質；在企業用戶方面，加速布建企業專網，提供雲端機房、視訊生調等產品，協助企業數位轉型。

總經理林之晨表示，台灣大在5G開台前半年展開曲速建設，很快在涵蓋率取得大幅領先，獲得NCC認證第一家突破50%人口涵蓋，加上獨創綁約48個月旗艦機0元帶走、5G「好速成(又又)」、5G「mo幣多」等優勢銷售組合，5G用戶數成長超乎預期，月租滲透率持續領先。由於5G高速特性，用戶更愛享用OTT娛樂，myVideo付費訂閱率較4G用戶成長9倍、MyMusic成長12倍，5G用戶付費申辦GFN雲端遊戲比例較4G用戶高26倍，帶動整體科技事業營收成長超過20%，未來台灣大將持續在5G平台上堆疊更多受用戶歡迎科技服務，加速轉型超5G科技電信。

台灣大5G用戶快速增長，其中一個關鍵因素便是廣受好評的多元創新資費方案。台灣大創業界之先，率先提供綁約48個月的資費方案，降低購買旗艦機的門檻，目前5G用戶中，超過8成都是選擇999元以上資費，超過5成的iPhone用戶選擇48個月方案。另外，台灣大推出整合行動與家用寬頻的5G「好速成(又又)」與「好速加掛」專案，一年來5G「好速成(又又)」申辦數翻倍成長，在今年5月疫情升溫後，「好速」案高頻寬120Mbps以上申辦數更成長3成。

在5G加持下，台灣大線上影音娛樂加值服務出現爆發性成長，OTT平台myVideo付費用戶較去年同期翻倍成長，全站總觀看時數較去年同期成長近3成；MyMusic在疫情期間單月更有近6成的會員持續聆聽，除了線上音樂與Podcast節目，MyMusic更獨家攜手全球最大演唱會娛樂公司LIVE NATION TAIWAN，透過5G的科技力帶來更多創新音樂體驗；此外，5G也改變用戶線上閱讀的習慣，myBook透過大數據觀察發現，有近七成的用戶以即時線上閱讀取代預先下載，影像有聲書讀者也較去年同期增近兩成。

在5G企業專網布局，台灣大也已簽下30家企業客戶，CloudPBX雲端總機服務在疫情期間申辦數成長4倍，並持續鎖定5G+AIoT、車聯網、雲端及資安等新創服務，與企業夥伴共同加速推動數位轉型。