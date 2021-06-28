藝企相挺 中山媒合企業認捐藝文專案。（中山大學提供）

協助藝文團體度過疫情難關，國立中山大學發起「藝企相挺，疫起公益」媒合計畫，結合學校輔導與企業專案資助，首階段目標籌募百萬元資金，協助各類型藝文團隊提出社會公益提案，再媒合企業認捐以實質的行動陪伴社會各界渡過疫情難關，落實大學社會責任。

社會實踐與發展研究中心執行長楊靜利指出，「藝企相挺，疫起公益」媒合計畫是全國首創、因應疫情時代的藝企合作模式，由中山結合校內公共事務管理研究所、藝術管理與創業研究所，以及管理學院USR「產學合創‧在地共融」計畫共同發起專案，號召企業資助藝文團體，再由藝文團體提供與社會需求結合的方案，將藝文能量推送至偏鄉實行公益演出，或提供線上形式的藝術教育課程，讓藝文資源更加開放。

2020年疫情爆發，中山社發中心就持續和地方文化局合作，該計劃結合大學的影響力，將更多資源與需求進行串聯，以實質的行動陪伴社會各界渡過疫情難關，落實大學社會責任。

管理學院副院長郭瑞坤強調，藝企合作模式越來越多元，「大學」就是一個很好的橋接者。藝術管理與創業研究所副教授謝榮峯認為，該專案可為藝文團隊帶來及時的紓困協助，也開創更多藝術與公益及大眾需求間更多的可能性。

大學社發中心表示，計畫團隊目前已在接洽各企業合作夥伴，第一階段希望先募集到100萬的贊助資源，以公開徵選的方式，協助至少10個藝文團體進行公益活動的策劃。未來會將專案模式持續擴大，媒合各類型藝文專案，供企業團體認捐，校方針對文化部紓困4.0的諮詢輔導和行政協助也同步進行中，歡迎有需要的藝文團隊接洽。