《千古玦塵》周冬雨、許凱第一世告別相擁。（WeTV提供）

由周冬雨、許凱、張嘉倪、劉學義等人主演的WeTV仙俠古裝劇《千古玦塵》，描述真神上古、白玦多世情緣和神、仙、妖三界詭譎多變的命運，第一世周冬雨飾演的上古歷經千辛萬苦晉升主神之位，卻迎來混沌之劫而魂飛魄散，隨後白玦（許凱 飾）率眾神對抗魔尊，為「守護三界」激烈交戰終致神界遭封印，歷經6萬年兩人再次重逢，性情竟與上一世大不同，周冬雨從調皮上古轉變為個性沉穩的後池，許凱則由高冷白玦轉變為衝動、單純的清穆，雙方關係改由許凱緊追周冬雨不放，就此揭開愛情故事的第二幕。

許凱2013年以模特兒出道，2016年開始接觸戲劇，逐漸在戲劇圈嶄露頭角，近期不僅同時在古裝劇《千古玦塵》扮演深情神仙，又在電競時裝劇《你微笑時很美》飾演毒舌大神，兩部熱播劇同時霸佔螢幕，當紅小生稱號當之無愧。古今造型皆宜的許凱這次在《千古玦塵》中大展演技，一人分飾冷面白玦、寡言柏玄和單純清穆三個角色，談到對角色的分析，許凱表示白玦善於隱藏自己、有很多心事，清穆則是個單純的少年，柏玄話不多，只為幫助女主角而存在，多元面貌令粉絲驚喜。同劇演員對許凱也十分欣賞，不僅讚他一秒入戲，眼神瞬間不同，飾演天啟真神的劉學義說道：「凱凱是個特別認真、演戲特別穩的演員」，扮演炙陽真神的李澤鋒透露許凱即使綁上鋼絲吊來吊去，仍以全身心地投入，眾人一致肯定，許凱謙虛地表示《千古玦塵》是眾演員認真以待的一部作品，希望大家看了能夠滿意。

外表清秀、氣質獨特的周冬雨首次挑戰仙俠劇，開播後造型和演技引發多方關注，但透過紮實的表現扭轉大眾的評論，演活俏皮搞怪的上古和心思細膩的後池，與搭檔許凱默契十足，拍戲時趣事不斷，第一世周冬雨因得知許凱深情守護千年，決心要以主神之位娶回許凱，甚至精心規劃求婚，特意教導「白冰塊」如何壁咚自己，戲裡展現霸道女友氣場，戲外卻因一句「被人來回撥弄的心情不好受吧」頻頻笑場，甚至連許凱都被感染，兩人艱辛地忍笑後才完成這名場面。

《千古玦塵》除了眾神間的愛恨糾葛緊抓劇迷心弦外，精細華美的特效同樣獲得好評，像是劇中許凱率眾神對抗魔界大軍及周冬雨承受混沌之劫等場面都精彩絕倫，讓網友直呼簡直媲美電影等級，更稱為仙俠劇特效的天花板。劇情進入第二篇章的《千古玦塵》，張嘉倪飾演的鳳族神獸蕪浣躍升為天后，與天帝暮光（付辛博 飾）主掌三界事務，上一世主神周冬雨卻淪為靈力不足的上神，昔日主神與神獸之間關係的發展與轉變，是另一個引人關注的焦點。