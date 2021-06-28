國發會委員會28日邀請內政部專案報告「社會住宅政策推動情形」。內政部表示，直接興建部分，第一階段（106-109年）目標4萬戶，截至109年底，既有、新完工、興建中及已決標待開工的社會住宅共40708戶，已超越原定4萬戶目標。

至於在包租代管部分，內政部說，因房東參與意願較低，截至110年5月底止，累計媒合18232戶，為提高賦稅優惠鼓勵房東參與，「住宅法」第23條修正案業於110年6月9日經總統公布，將可有效提升媒合率。

國發會主委龔明鑫表示，為落實蔡總統所提之安心住宅政策，內政部訂定「社會住宅興辦計畫」，規劃8年內興辦20萬戶社會住宅，含直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，以增加只租不售的社會住宅供給，照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義。

龔明鑫說，直接興建12萬戶部分，約可照顧36萬人口，並推估長期創造的需求總價值約1兆9千億元，人力需求約55萬人；包租代管則具有活化及利用現有住宅、減輕地方政府直接興建社會住宅財政負擔的效益，同時對於健全我國租賃住宅市場具有重大幫助。

目前社宅直接興建部分，龔明鑫說，除地方將持續推動約1.2萬戶外，內政部已盤點出202處約130公頃區位適合的土地，約可興建7.5萬戶社宅，將由國家住宅及都市更新中心分年分期推動，以補足地方量能不足。

針對包租代管實際推動仍待精進部分，內政部表示，已參考前兩期計畫辦理經驗，於第3期計畫納入增加總體開辦戶數及簡化採購行政作業、完善業者管理及建立業者履約不良預警機制、新增身障者或長者換居方案並增加弱勢戶比例等精進措施，近期媒合戶數已逐月成長，績效可期。

另為鼓勵住宅所有權人參與社會住宅包租代管，內政部說，住宅法第23條修正案，已將免納綜合所得稅的租金收入免稅額度，由每月1萬元提高為1萬5千元，並增訂住宅所有權人所簽訂該租賃契約資料，不得作為租賃所得查核依據。

龔明鑫強調，本計畫為實現居住正義，促進社會公平的重要政策，請相關部會全力配合內政部推動，並請內政部營建署增加人力支援住都中心興辦社宅，同時列出每處社宅從盤點土地、先期規劃設計、發包、施工、入住等階段時程，確實掌握進度落實推動；另應整合包租代管及租金補貼措施，強化業者管理機制及簡化行政程序，以提升服務品質及保障民眾權益，促進房東參與，進而確保計畫目標如期如質完成。