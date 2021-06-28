疫情進入三級警戒後，房地產市場回歸理性，交易安全、履約保證等務實考量，又開始受到各方關注，安新建經表示，在挑選履約保證執行單位時，要先掌握「建經公司的法人股東背景及資歷」、「建經公司合作對象」、「價金動用、出款的管控嚴謹度」三大重點，才能確保自己真能達成「花小錢、保大錢」的目的。

安新建經經理丁義峰指出，所謂履約保證，是參考美國ESCROW制度，由建經公司擔任「付款中間人」的機制；近年來，安新建經因應台灣實際市況，發展出了最適合台灣交易習慣的模式。

透過這項保證制度，買方會依照合約，將購屋價款存入個案獨立的履保專戶，至於賣方，則將產權文件交付給買賣雙方委任的地政士保管；在交易過程中，由建經公司以第三方立場，依買賣合約控管資金及流程，據此承諾保障買賣雙方交易價款的安全。

在挑選履約保證執行單位時，丁義峰建議，可以掌握以下三大重點。首先，是建經公司的法人股東背景及資歷，例如股東結構及資本額等等，畢竟是「放錢」的單位，多加考量總是好的。

第二，是合作對象、也就是地政士的篩選。以安新為例，在挑選特約地政士時，會看看過往有無訴訟紀錄、裁罰紀錄等等，為消費者做把關。

第三，是價金動用、出款的管控嚴謹度。丁義峰指出，雖然價金都放在專戶，但有時賣方需要款項支付，例如要搬家、有資金需求等等，價金動用的出款要有好的管控機制，才能真正保障到買方。

安新建經統計，一般房產交易平均耗時約一個半月，這段過程中，如果沒有履保單位執行買賣價金的獨立管理，是有可能發生爭議或糾紛的，最常見的，有三種類型。

第一種，是碰到假買方或假賣方，被詐欺，造成房財兩空。第二種，是交屋過戶的過程中斷、房地被查封、產權有爭議已付價款要不回來等。第三種則是房地過戶後，尾款收不到。

值得注意的是，預售屋交易跟成屋、中古屋交易的風險有別，適用的履約保證也不同，丁義峰指出，內政部早在2011年，就增定了五大預售屋履約保證機制，分別是「價金返還之保證」、「價金信託」、「不動產開發信託」、「公會辦理連帶保證」及「同業連帶擔保」；依規定，只要是預售屋銷售一定要使用預售履約保證。

丁義峰說明，預售屋的風險來自於，若遇到不肖建商蓋一半倒閉，消費者權益恐無保障，所以建議消費者買預售屋時，更要留意買賣契約中，關於履約保證機制的條款。