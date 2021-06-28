財政部關務署表示，全球疫情持續升溫，海關積極透過視訊方式參與APEC國際活動「海關由疫情學習之經驗及貿易便捷化措施研討會」及「海關與企業對話（ACBD）」，汲取他國經驗並分享我國現代化關務措施。

關務署指出，今年APEC主題為「攜手協作，共同成長（Join Work Grow Together）」，主辦國紐西蘭於關務程序次級委員會以疫情下各國面臨挑戰及機會為會議主軸。

我國關務署積極連署紐西蘭提案，獲邀擔任ACBD會議與談人，分享海關因應疫情降低或移除非關稅障礙採行之作法，及運用新興科技促進貿易便捷之關務措施，如鼓勵中小企業導入優質企業（AEO）認證，與單一窗口整合關務、貿易簽審及檢驗、檢疫等資料，提供一站式通關服務等。

另外關務署也介紹我國於109年初試辦之跨國貿易通關區塊鏈服務，如與新加坡及紐西蘭就雙邊進出口商、物流業者及政府機關運用區塊鏈傳送及驗證通關文件，降低跨境貿易成本，打造更便捷安全之貨物通關環境。

本年APEC各場次會議均以視訊方式進行，主辦國紐西蘭鼓勵經濟體擴大參與規模，包含推薦私部門代表出席；我國海關除主動連署其他經濟體之關務程序提案並踴躍出席相關會議外，亦積極邀請私部門如紐西蘭商奇異國際有限公司台灣分公司、關貿網路股份有限公司及優比速國際股份有限公司等，深化公、私部門夥伴關係，也提升我國國際能見度。