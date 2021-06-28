行政院長蘇貞昌28日下午視察桃園市大園區裕利物流冷鏈倉儲，媒體問及美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗何時可開放施打，以及30號即將會有新的莫德納疫苗抵台，是否會按照期程到貨，蘇貞昌對此並無回應，僅表示感謝友邦的大力支援，也呼籲國人同胞能打疫苗就趕快打，另提到屏東枋山有Delta變種病毒入侵，呼籲民眾不要亂信謠言「水果不會傳染人」。

蘇貞昌表示，全世界因為疫情嚴峻都在搶疫苗，因此相當感謝友邦的大力支援，同時台灣也積極向各地採購疫苗，目前陸續進來當中，對於民間企業團體願意爭取購買疫苗，也感到相當感謝及肯定，最後呼籲國人能夠打疫苗就趕快打，把防疫工作做好，安然度過Delta變種病毒這關卡。

日前傳出屏東枋山有Delta變種病毒入侵，導致不少民眾對於枋山芒果抱有遲疑及歧視的態度，對此蘇貞昌回應，「沒聽說水果會傳染人」，希望民眾不要亂信謠言，屏東傳出有變種病毒那刻，便安排醫福會執行長王必勝至枋山協助抗疫，且屏東鄉親也相當支持，強調Delta變種病毒很可怕，民眾千萬不可輕忽。