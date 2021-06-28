新北市今日新增33例本土確診，其中2例為不明感染源；市府下午3時舉辦防疫記者會，媒體問及隨著確診數減少，是否會重新公佈確診者足跡，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前絕大部分確診者都能掌握感染源，但還是有部分感染源不明，新北市還在社區感染階段，提醒民眾還是要注意自我衛生防範，有需要公布足跡就會公布。

新北市長侯友宜表示，今日最值得注意的是，烏來從來都沒有出現過確診個案，今日卻一夕增加了2例，但2例都不是在烏來區感染，而是一位阿嬤在醫院感染，照顧者也一起確診，因為居住地在烏來，所以歸在烏來的個案。