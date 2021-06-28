搶攻治新冠商機，健喬（4114)28日表示，旗下含有布地奈德成分的MDI定量吸入劑產品-Duasma，繼行銷台灣、東南亞後、已加速布局中美洲多國，且相同技術所開發的其他產品也在中國與美國已展開臨床實驗。

健喬表示，「布地奈德」（Budesonide）是類固醇成分，具有抗發炎及免疫調節的療效。英國研究發表相關吸入式氣喘藥「布地奈德」(Budesonide)，有助加速新冠肺炎康復，健喬是唯一國內設有吸入劑型的生產製造及技術平台的集團。

北醫附設胸腔內科主任周百謙指出，Budesonide及Acetylcysteine二個成分的確可用來評估於新冠肺炎治療，採用合適劑量的系統性類固醇進行使用，在新英格蘭醫學雜誌已顯現吸入型的Budesonide成分用於高危險群時，可以下降重症與呼吸衰竭的機率，而Acetylcysteine則可降低病毒導致之氧化壓力增加，更可減少痰液產生並調節氣道自身免疫力，為臨床醫療提供有效選擇。

健喬說，在英國布地奈德(Budesonide)是屬於醫生直接開立予新冠確診者的居家使用藥物，相關臨床指南也由醫生依照病患的個體狀況進行評估開藥。放眼全球，MDI定量噴霧吸入製劑的高技術、高門檻進入不易，因此世界吸入劑市場競爭對手非常少。該集團深根這項技術多年，鎖定呼吸道用藥發展，這次才能以布地奈德(Budesonide)及Acetylcysteine二個成分藥品共同守護神國人用藥需求。

這項定量吸入劑(MDI)的藥械合一技術能力是屬於健喬集團旗下子公司益得生技所建立，製造廠設於新竹湖口工業區，該產品在台灣、香港、澳門、蒙古、馬來西亞與哥斯大黎加都有藥證，2016年也和中國與華潤雙鶴共同推動布地奈德氣霧劑在支氣管哮喘有效性和安全性的臨床試驗。

根據2020 Visiongain資料分析顯示，世界吸入劑市場價值約為330億美元， 2030年市值將可高達560億美元，相當於1.5兆台幣，IQVIA 市調資料顯示，全球主要市場約66%在高價位的美國。