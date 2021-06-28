大陸為保供穩價，近來強力出擊。繼6月17日、21日大陸國家發改委、市場監管總局聯合調研煤炭、鐵礦石市場後，近日，兩部門將目標轉為聚焦尿素市場，並展開聯合調研。

騰訊財經報導，近日發改委、市場監管總局派出聯合調研組，赴河南、河北兩省開展專題調研，瞭解化肥期現貨市場運行情況。調研組赴鄭州商品交易所、部分尿素生產和流通企業以及農資銷售門店，詳細瞭解尿素市場供需、期現貨價格、企業經營、產品出口等情況，分析研判後期市場形勢和價格走勢，聽取做好化肥等農資保供穩價工作的意見建議。

兩部門表示，下一步，將會同相關部門，繼續密切關注尿素等農資市場動態，加強市場監管，堅決打擊哄抬價格、捏造散佈漲價資訊等行為，維護化肥等農資市場秩序和價格穩定。

報導增，2021年以來，大陸國內化肥價格進入上漲趨勢。光大期貨分析師張淩璐表示，此輪尿素價格上漲是宏觀環境所致，為此輪商品牛市增添了助燃劑。業內人士指出，國家及時出手調控，嚴厲打擊哄抬物價的炒作行為。密集調控之後，應不會再出現大幅上漲。