新北捷運局為加速推動新北環狀線沿線土地開發案，今日下午接續辦理橋和站土地開發招商線上說明會，會中介紹基地及招商條件，預估興建投資額約6億元，將於8月公告徵求投資人，順利簽約後，可於113年開工，開發完成可挹注捷運建設自償性經費約4億元。

新北捷運局副局長林耀長表示，橋和站位於中和區板南路上，周邊除了好市多大賣場，同時鄰近華隆紡織、大洋塑膠兩大開發基地，深具發展潛力。橋和站土地開發基地面積約505坪，將接續車站出入口由地上6層開始興建，預估可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約4500坪之捷運辦公大樓。預計將於111年2月就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容，以及承諾地主最低分配比例綜合評選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

林耀長副局長進一步說明，橋和站原委託台北市府代辦開發，因108年公告招商無人投標而流標，109年底移還新北市府開發後，檢討招商機制，將原本以價格標為決標基準，改成規格標與價格標各占一半，亦為開發建議書規格及承諾地主最低分配比例皆同時占有權重之綜合評選制，以吸引優質廠商投標，兼顧開發大樓品質與地主權益。