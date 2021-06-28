進入6月底，出口商月底、季底及半年報三大效應大舉拋匯，支撐上周五新台幣匯價以27.907的一周新高作收。本周出口商拋匯力道近尾聲，留意投信、壽險匯出需求以及外資在台股買賣超動作。市場經過2周消化FED升息和通膨疑慮後，目前美元似乎回到偏弱整理。

台北外匯經紀公司今新台幣匯價並未觸及28元整數大關，台股持續高檔整理。今新台幣匯價在27.94~27.85元間震盪整理，以27.91元收盤，小貶0.3分。

今天外資回補台股52億元，匯銀分析，由於全國三級防疫警戒延長至7月12日，整體市場流動性不高，導致盤中波動幅度加大；然6月底集月底、季底及半年報三大效應，出口商可拋匯仍提供台幣支撐，加上外資轉為偏向匯入，且國際美元走勢回落，預期台幣偏多。

據央行統計今年到6月25日止，新台幣兌美元升值2.15%，而美元指數今年以來則是升值2%。6月美國密大消費者信心指數上升，終值報85.5，高於5月但低於市場預期，報告顯示，消費者對通膨的擔憂減緩。

展望未來美元走勢，匯銀分析，因Fed尚未正式討論QE tapering，現在擔心升息似乎是過度反應，預期Fed政策退場將循序漸進，美元反轉走多的時間尚未到來。弱勢美元的2條件：Fed零利率、全球同步復甦，皆未出現改變，評估美元上檔空間有限，市場逐漸消化升息恐慌後，將回歸弱勢整理格局。