2020年轟動一時的台灣電視劇《做工的人》，是由林立青所撰寫的同名小說改編而成，林立青透過生動刻畫一個個勞動者的故事，希望讓更多社會大眾認識工人的工作內容及辛勞。永慶公益線上講座特別邀請到林立青作家與大家分享勞動者的養成及困境，聊聊現在工人的養成、收入、形象，以及產業所面臨的困境。

平常在工地現場總是會看到一群努力付出的工人們，他們頂著大太陽搬運著磚頭、開著挖土機，其實所謂「勞動者」也有分不同的職級，他們的工作更是需要長時間的技術培養及經驗累積，基層勞動者的專業與價值更不應該被社會漠視。林立青透過永慶公益線上講座，分享了工人們的「等級」與專業，鼓勵做工的人也要與時俱進，努力學習新知識，可以多考取證照、多拍照收集自己的作品集，打造良好且專業的職人形象。

書籍《做工的人》作者林立青與大家分享勞動者的養成及所面臨的難題。(圖/永慶房屋提供)

其實勞動者在職場上面臨許多困境，這也是林立青擔任建築監工十多年，看盡了階級的不公平不停地在生活中上演，普遍社會大眾對於工人仍有許多負面的刻板印象，這同時也讓產業面臨缺乏年輕人才的狀況，再加上新型產業競爭激烈，舊有的產業很容易被淘汰，最主要的原因就是起薪太低，年輕人不了解產業更不願意花時間、精力投入其中學習技術。

林立青希望藉由替產業發聲的方式，讓年輕人認識勞動者的養成及困境，更希望藉由自己的力量讓產業越來越好，有興趣的朋友請於6/28(一)晚上9點半至好房網YouTube平台免費線上收看，由林立青帶你深入認識勞動者的養成及所面臨的難題。

《勞動者的養成及困境》

主講人：林立青 /書籍「做工的人」作者

講座時間：2021.06.28 (一)21:30

洽詢專線（02）7704-8168 #6646黃小姐