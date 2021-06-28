國產疫苗EUA生變？開打遙遙無期？ 柯文哲：這麼多人在看 猜民進黨不敢硬幹

印度Delta變種病毒侵台，如今又爆出高端疫苗申請緊急使用授權（EUA）的審查時間恐生變，引發外界擔憂三級警戒將持續延長，台北市長柯文哲表示，如果沒人關心國產疫苗，也許呼嚨EUA就過了，不過現在這麼多人在看，我猜民進黨也不敢硬幹。

被問到國產疫苗上路遙遙無期，是否會造成三級警戒延長；對此，柯文哲說，自己私底下在問，也不知道發生什麼事，全世界已施打了20多億劑疫苗，台灣為何排這麼後面，想不出來。

針對國產疫苗，柯文哲說，國產疫苗如果沒人在看，也許呼攏就通過EUA，現在那麼多人在看，民進黨政府也不敢硬幹，但是還是沒有疫苗，所以這條不知道怎麼回答，努力、盡力。

此外，聯亞疫苗11月下旬才要實驗解盲，6月就要申請EUA審查，柯文哲說，我猜食藥署和衛福部有一定標準，疫苗已普遍施打，是要緊急使用？事已至此，國際上還是買的到，怎麼會買不到，當然我沒有說要去買大陸的，排除大陸的代理疫苗，還有5支可以用，現在是盡量可以收購多少就多少。