基地台常被認為嫌惡設施，也常傳民眾抗議，有民眾向NCC查詢基地台設置地點，公文回函表示基地台地址屬營業祕密，只能提供基地台發射頻率查詢網址，房仲業調查民眾約有67％介意電信基地台位於居家附近，購屋找房時刻意避開相關設施，基地台設置隱密，只有11％的人清楚掌握電信基地台地點，89％不清楚附近有無基地台，建議介意者買房多注意。

中信房屋指出，有民眾因為擔心基地台藏在居家附近，向NCC國家通訊傳播委員會詢問住家附近有沒有基地台？NCC公文回覆的內容未明確告知基地台地點，表示相關資訊屬電信業者營業祕密，依法不能外洩，並提供電信頻率資料庫查詢系統網址供民眾查詢。

民眾指出，NCC回覆的公文雖有提示民眾住家周邊哪條街道上有電信業者架設的基地台，但街道很長，無法確定提供基地台所在地點。

中信房屋研展室副理張漢超表示，主管機關回覆基地台設置地點的問題，僅會獲得住家周邊路段有無基地台這類簡易的答覆，確切的位置實務上並不會告知，如欲查詢基地台的明確地點，民眾恐怕得靠自力尋找。

張漢超說，雖然電信業者及官方宣導電信基地台對於人體的影響不大，但對於心中有質疑第民眾，想要掌握基地台地點才能安心。

對於有這樣需求的民眾，他建議在購屋時可以留意仲介業者提供的「不動產說明書」，因為當中必須揭露交易標的所在建物大樓，有無合法設置的行動電話基地台設施。

至於其他周邊街道有無基地台，雖然仲介並無調查義務，還是可詢問，或藉由詢問周邊住家、直接上制高點以目視眺望查找。

張漢超強調，這樣的方式雖無法百分之百確定有無基地台設置，但如在市區內，應該仍有機會可以藉由目視找得到，非都會區則可能會因隱藏在廣告看板、水塔、甚至建物內，因此要以目視尋找，恐怕困難度較高。