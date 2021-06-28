大陸海關總署為完善企業進出口信用管理制度、促進貿易安全與便利，於日前公告《海關企業信用管理辦法（徵求意見稿）》，擬取代2018年海關總署令第237號。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷今（28）日表示，徵求意見稿進一步簡化企業海關信用等級為「高級認證、認證企業、失信企業」三類，以及更明確各海關級別之差別管理措施。

徐曉婷說明，現行法令大陸海關係將企業區分為「高級認證企業、一般認證企業、一般信用企業及失信企業」四類，對不同信用等級的企業，分別進行相應的管理措施。由於原本「一般認證企業」對於企業的便利效益較不顯著，徵求意見稿將原有「一般認證企業」與「一般信用企業」 合併為「認證企業」，未來「認證企業」只要在海關註冊登記或者備案即可，「高級認證企業」則維持需要申請認證。為降低「高級認證企業」的審核壓力，徵求意見稿將原本每3年重新認證一次的規定，延長為5年。

「高級認證企業」除了維持現有九項優惠待遇和通關便利措施之外，亦整合原列於其他法規之下列便利措施：

一、進出口貨物平均查驗率、檢驗檢疫抽批比例在認證企業平均的20％以下；

二、出口貨物原產地調查平均抽查比例在認證企業平均抽查比例的20％以下；

三、優先辦理進出口貨物通關手續、海關註冊登記或者備案，以及相關業務手續。

「失信企業」則繼續適用現行八項嚴格管理措施外，亦整合進出口貨物平均檢驗檢疫抽批比例應在80％以上之規定。此外，徵求意見稿新增「信用修復」條款，對於企業主動糾正失信行為，可以向海關申請「信用修復」，但信用修復適用範圍、方式和程序則將由海關總署另行制定。

徐曉婷提醒，大陸台商應檢視自身海關信用等級與關務合規性，平時對內應健全關務管理，指派專人負責海關業務，並執行關務內控稽核；對外即時掌握最新海關法令、關注海關稽查重點，有效掌控並降低中國大陸企業的關務風險。建議符合條件的中國大陸企業積極申請「高級認證企業」，以享受海關給予的優惠待遇和通關便利。