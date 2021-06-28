因應Delta變異株病毒入侵台灣，中央宣布自6月27日起，全面提升邊境檢疫措施，並規定居檢者解隔離前一律採檢，對此，台中市長盧秀燕表示，一年來不斷建議中央入境普篩，可惜中央都沒有接受，現在雖然晚了點，但總比不做好。

盧秀燕28日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會說明，她表示，Delta變種病毒來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心已宣布民眾自27日起從重點高風險國家（巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉）返台者，一律要入住「集中檢疫所」14天，且配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測。

盧秀燕進一步說明，「非重點高風險國家」的入境旅客也規定一律入住「防疫旅宿」，在台中稱之為「居家檢疫替代所」，或自費入住「集中檢疫所」，且須於檢疫期滿前進行一次PCR檢測，若違反相關規定將開罰1至15萬元，籲請從海外返台的民眾配合，齊心協力圍堵變種病毒。

盧秀燕強調，過去一年多，市府與中央的聯席防疫會議中，她與學者專家及基層醫師皆曾一再建議中央對入境者要篩檢，「阻絕病毒於境外」，可惜中央都沒有接受，現在中央宣布對入境的旅客篩檢，雖然晚了點，但總比不做好，「對入境者全面篩檢，總比讓台灣人染疫或人人自危要好」。

民政局長吳世瑋表示，中央規定從7國重點高風險國家返回的民眾，自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所，旅客不需支付檢疫所及採檢費用；另非重點高風險國家則需自費入住防疫旅宿，或集中檢疫所14天，提醒市民返國前應先行填報防疫旅宿或檢疫所地點，若民眾未依法前往檢疫地點，將依規開罰1至15萬元，切勿存有僥倖心態。

吳世瑋強調，台中市居家檢疫替代所共有29家，房間數為1760間，截至28日止共入住457人，量能足夠，而其中5家市民館提供台中市民及在台中求學、工作者有檢疫需求者申請入住，居家檢疫替代所每日收費2000至3000元不等(含三餐及住宿)，視入住房型收費，一人一房，具單獨衛浴及空調，讓有需求的民眾安心度過14天檢疫期，降低疫情擴散風險。