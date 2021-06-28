桃園市公布最新確診足跡。（桃園市政府提供）

桃園28日新增2起本土確診案例創新低，但其中1人是一間大型護理之家的住民，有糖尿病史，18日曾施打疫苗，但25日因血糖飆高送醫，採檢確診，雖然CT值高且二採陰性，不排除感染久，但衛生局不敢大意，連夜將護理之家住民和工作人員共110人全採檢，將視採檢結果後續處置。

衛生局長王文彥指出，桃園28日新增2例本土確診個案，年齡介於50多歲至60多歲之間，其中案14795感染源待釐清，是桃園市某護理之家的女住民，有糖尿病史，18日曾打過第一劑AZ疫苗，因為血糖控制不佳，25日曾飆到500緊急送醫，醫院採檢陽性確診。

王文彥說，該名奶奶CT值35.3，且28日再度採檢是陰性，不排除是很久以前感染，但因她居住的護理之家規模很大，衛生局第一時間完成匡列採檢、連夜疫調，整個護理之家扣除確診者所有住民有83位，工作人員包括護理員、照顧服務員和看護有27名，110人全匡列採檢。

王文彥說，採檢結果最快晚上或明天才會出爐，將視結果後續處置，有必要會一層樓住民都清空，目前仍維持現狀，據悉該院大部分住民和工作人員都已施打完第一劑疫苗。

另名確診者案14760和雙北相關，是50多歲女性，住桃園、在台北工作，生活規律，每天搭台鐵換捷運上班，27日因頭暈就醫，醫院採檢陽姓、CT值17，感染源調查中，已將3家人匡列採檢，另外同公司的7名同事分住雙北也全部採檢，1人居家隔離、6人自主健康管理。