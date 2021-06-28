針對近日報導指出，英國研究發表相關吸入式氣喘藥「布地奈德」(Budesonide)，有助加速新冠肺炎康復。健喬(4114)指出，布地奈德是類固醇成分，具有抗發炎及免疫調節的療效，健喬是唯一國內設有吸入劑型的生產製造及技術平台的集團，這個劑型用藥在全球市場的需求與成長性與日俱增，含有布地奈德成分的MDI定量吸入劑產品-Duasma也已行銷台灣、東南亞，遠至中美洲多國，相同技術所開發的其他產品也在中國大陸與美國已展開臨床實驗。

據2020 Visiongain資料分析顯示，世界吸入劑市場價值約為330億美元，2030年市值將可高達560億美元，相當於1.5兆台幣，IQVIA市調資料顯示，全球主要市場約66%在高價位的美國。健喬集團鎖定呼吸道領域發展，MDI也鎖定美國市場發展，Duasma和愛克痰二個藥品長期都是國內市佔第一。

北醫附設胸腔內科周百謙主任指出，Budesonide及Acetylcysteine二個成分的確可用來評估於新冠肺炎治療，採用合適劑量的系統性類固醇進行使用，在新英格蘭醫學雜誌已顯現吸入型的Budesonide成分用於高危險群時，可以下降重症與呼吸衰竭的機率，而Acetylcysteine則可降低病毒導致的氧化壓力增加，更可減少痰液產生並調節氣道自身免疫力，為臨床醫療提供有效選擇，尤其目前輕症患者治療選擇其實十分有限。許多藥物的治療必須提早，才能夠下降相關的重症率以及死亡率。

在英國布地奈德(Budesonide)是屬於醫生直接開立予新冠確診者的居家使用藥物，相關臨床指南也由醫生依照病患的個體狀況進行評估開藥。

健喬指出，放眼全球，MDI定量噴霧吸入製劑的高技術、高門檻進入不易，因此世界吸入劑市場競爭對手非常少，而需求量卻居高不下。這項定量吸入劑(MDI)的藥械合一技術能力是屬於健喬集團旗下子公司益得生技所建立，製造廠設於新竹湖口工業區，此次英國多篇發表的研究指出的「布地奈德」(Budesonide)這個成分，經查詢為健喬MDI產品之一，目前各國政策措施下，可能導致國內用藥供給吃緊，當不可控的情況發生時，健喬具有吸入劑藥品的製造供給能力，能為國人健康與對抗全球疫情貢獻心力。