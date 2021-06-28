韓國最大純網銀業者Kakao Bank於28日表示，計劃IPO(股票初次公開發行)時，能順利籌資2兆韓元約17.6億美元。同時，Kakao也將釋出6,545萬股，並把IPO價格定在每股3.3萬至3.9萬韓元之間。

8月初若IPO，Kakao純網銀的價值估計將高達18.5兆韓元。Kakao這家韓國最大純網銀與最大即時通訊軟體KakaoTalk，都隸屬於Kakao集團。與Naver並稱韓國網路雙雄的Kakao，近年來頗受仰賴行動裝置民眾的喜愛。

2017年7月Kakao Bank正式開幕，成為繼韓國電信旗下K Bank後，第二家純網銀業者。Kakao銀行標榜24小時營業，所有金融服務都可在網路上完成。

簡單來說，純網銀沒有實體，卻能執行所有傳統實體銀行業務。數位銀行雖沒有實體存摺簿，但可設立實體分行供消費者體驗之用，幾乎所有金融服務也都在網路上執行。至於網路銀行，可說是一般銀行所屬的網上業務，包括轉帳、餘額查詢等簡便服務功能，不過部分服務或許會受到銀行時間所限。