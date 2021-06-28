國內新冠肺炎（COVID-19）本土疫情延燒，大高雄不動產開發公會力挺防疫機構，28日捐贈捐贈10部「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」給高雄長庚紀念醫院、和高雄醫學大學附設中和紀念醫院等8家醫院，並同時捐贈3500件隔離衣給高雄市政府衛生局，以行動支持第一線醫護人員，盡可能降低醫護感染風險。

大高雄不動產開發公會理事長林詠盛、副理事長洪光佐等人，28日代表公會，捐贈10部「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」給高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、高雄市立大同醫院、以及高雄市立小港醫院及義大醫院等8家醫院，並捐贈3500件隔離衣給高雄衛生局。

林詠盛表示，國內疫情從5月中旬三戒警戒迄今，第一線醫護人員，為了防疫，暴露在風險之下，因此，為了降低醫護感染風險，齊力守護高雄，特別發起防疫物資、設備的採購、捐贈。

高雄衛生局長黃志中代表接受，並對大高雄不動產開發公會的善行，表示感謝，他並呼籲，防疫需要大家一起努力，光靠政府力量還不足，更重要，還是需要所有民眾共同支持高市府防疫政策，平時應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，保護自己也守護家人的健康。