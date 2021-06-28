美國聯準會（FED）在六月份的利率政策會議，除了釋出將開始討論縮減債券購買規模，也技術性上調超額準備金利率與隔夜附賣回交易利率，加上更多聯準會委員預期2023年將升息，讓市場再度關注是否提前升息。「鉅亨買基金」認為，從前一次經驗來看，聯準會的貨幣政策正常化會經歷三個階段，預估不會那麼快升息，投資人若現在過度擔憂而縮手，反而容易錯失美國股市潛在上漲機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，聯準會前次的貨幣政策正常化歷經三個階段、共計4年多的時間。第一階段是從開始談論縮減購債規模到正式縮減購債（2013年5月至當年12月）；第二階段是正式縮減購債到第一次升息（2013年12月至2015年12月）；最後一階段則是由第一次升息到宣佈縮減資產負債表（2015年12月至2017年9月）。預期這次聯準會在7月或8月開始談論縮減購債，正式縮減購債的時間點應該會落在今年底至明年第一季間。

張榮仁指出，美國目前失業率為5.8％，看似已逼近先前停止購債時平均失業率5.9％，但若將勞動參與率納入考量，美國失業率真實數字為7.7％。假設勞動參與率與就業市場復甦速度回到前次貨幣政策正常化第二階段水準，要23個月後才會開始升息；但如果拜登政府的財政刺激政策能夠通過，美國勞動參與率與勞動市場可能回到較低的狀況，需要更高的薪資才能吸引更多人回到就業市場，升息時間有可能會拉長至46個月後。

聯準會在今年討論縮減購債的機率頗高，各類資產價格波動程度將會加劇；不過，張榮仁分析，依聯準會前次的貨幣政策正常化三階段來看，美股的表現相對其他資產來得平穩，尤其是第一階段及第二階段美股漲幅都相對亮眼。最後一階段，因市場已消化完流動性惡化的負面消息，各類資產全面上漲，除了美股仍有不錯的漲勢外，先前表現較差的新興市場股市與高收益債券也迎來大幅反彈。

目前美國因疫苗施打的覆蓋率大幅提高而陸續解封，從4月開始美國的電影院、遊樂園、俱樂部、飯店的消費金額，甚至是通過機場的安檢人數都大幅增加，隨著夏季旅遊旺季的到來，美國將有爆發性的消費潮值得期待。張榮仁提到，除了受人期待的報復性消費力，美國總統拜登的財政刺激紅利，更有機會支撐美股長期表現，建議投資人應把握機會持續佈局美股基金。