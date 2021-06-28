前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴，及買股票賺進逾2千萬，懲戒法院職務法庭由3名職業法官及2名參審員共同組成合議庭，29日召開言詞辯論庭以延伸法庭供旁聽；司改會發表聲明表示，本案仍有偵查中的犯罪事實，有停止審理程序之必要、不得審結。

石木欽29日不會出庭，他的代理人廖芳萱律師將當庭提出書面聲明，對於司改會的意見，她感到疑惑，法律不溯既往是最通常的原則，不明白司改會怎會認為要溯及，依法判決應該才是司改的本旨，司改會的行為有干預審判之嫌。

石木欽的懲戒案，上屆監委未通過彈劾，但去年監察院次召開彈劾審查會，以12比0票通過彈劾、移送懲戒，並依懲戒法院職務法庭新制，由3名職業法官與2名參審員共同審理。

對此石木欽曾表示，上屆監委就曾提案但未通過彈劾，本屆監委不顧他提出有利證據，只憑想像羅織，輕率通過彈劾，且對法律明文規定「從舊從輕」10年的追懲時效，置之不理，本案是「為了彈劾而彈劾」，新任監委淪為政治打手，他深感遺憾。

不過，司改會28日也以「法庭之友」的身分遞狀，認為本案不得以逾懲戒權行使期間而為免議判決，且應受懲戒之行為包含尚在偵查中之犯罪事實，有停止審理程序之必要；卷證尚未調查完備，合議庭應職權調取，並予雙方當事人充分表示意見。