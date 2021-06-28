苗栗縣疫情一度嚴峻，快篩設備始終不足，立委賴香伶也坦承多次替苗栗向陳時中要防疫設備，都無下文，民間只能自救，國際扶輪社所捐贈了5台大型附有空調的大型採檢站給苗栗5家醫院，28日苗栗大千醫院接收首部篩檢站。苗栗縣長徐耀昌特別感謝扶輪社協助苗栗打好防疫戰爭。

苗栗縣從5月中旬陸續傳出有零星確診個案後，縣府衛生局都會針對確診個案可能接觸人員，實施社區快篩，來過濾出可能帶原者，由於確診人數較少，縣府所有的2具快篩採檢窗，雖勉強夠用，但隨後爆發科技廠商員工群聚感染，確診人數大幅增加，縣府快篩站設備不足捉襟見肘，經向中央要求增援快篩站設備，但都石沈大海。

立委賴香伶28日上午就證實，她曾多次向陳時中要求撥補苗栗相關防疫設備，也都是已讀不回，毫無下文，也促使她轉向民間求助，透過苗栗大千醫院長徐千剛及外科主任馮啟彥醫師等人，與國際扶輪社的密切關係，支援捐助苗栗5座大型採檢站。

這種大型採檢站備有空調系統，採用正壓系統，早在6月初，竹南超豐電子爆出群聚感染後，超豐電子請苑裡李綜合醫院協助快篩全部員工，就由扶輪社支援大型採檢站。

由於全面啟動篩檢是阻止疫情擴散很重要的一環，然而苗栗各大醫院及衛生所臨時設立的篩檢站，都是在戶外簡單搭棚加塑膠隔板，在缺乏空調下，目前又正值夏天，穿戴全套防護隔離衣的醫護人員來說，汗流浹背的篩檢工作很是辛苦。

見到醫護人員的辛勞，國際扶輪社號召社友貢獻各自的專業，組成了包含無塵室／機電／鐵件／設計的專業團隊，成功打造出移動式正壓篩檢站，同時具有正壓防護、採檢量高、空調舒適、行動自如等特性，每台造價達30餘萬！

苗栗大千醫院外科主任馮啟彥得知此事後，隨與立委賴香伶及扶輪苗栗和平社長池翊綸一起努力，向扶輪社極力爭取捐助5座篩檢站，提供苗栗縣5家大型醫院苗栗大千，頭份為恭、部立苗栗醫院、苑裡李綜合及通霄光田等使用。

28日上午，首座捐贈大型篩檢站在苗栗大千醫院啟用，縣長徐耀昌、賴香伶、徐千剛、馮啟彥，以及扶輪社總監、各社長共同參與。徐耀昌感謝扶輪社捐助篩檢站，能為醫護人員提供安全舒適的採檢環境，更可以機動有效率的提升篩檢量能，有效全面阻斷新冠肺炎疫情在苗栗的擴散。