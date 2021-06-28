新冠肺炎持續發威，台灣本土疫情一波未平一波又起，如今三級警戒一再延長，配合防疫規定，許多熱門景點如今人潮銳減，餐飲業也因不可內用規定，導致生意上受到或多或少的衝擊，「財經網美」胡采蘋就po文透露近日經過萬華某家名店，門口竟然完全沒人排隊，而她上門購買，老闆娘一個小舉動，讓她感動直呼：「啊，台灣人哪」。

台灣因為疫情始終未能穩定下來，中央已宣布三級警戒延長至7月12日，許多過去熱鬧的地方紛紛出現店面出租潮，但還是有些老闆們在苦撐，更改菜單以適應外帶形式，開店一天算一天，只求生存下去。

昨天(6/27)財經名人胡采蘋在臉書po文，表示自己坐車行經疫情期間鬧出大風波的萬華區，經過某家當地的排隊名店，「平常根本沒機會吃，只吃過兩次，其他時間太多人了，現在竟然沒人排，老闆老闆娘和鄰居坐在桌子上聊天」，她一見此景，連忙喊停車，直衝店面打算把菜單爆點一輪。

胡采蘋跟老闆娘說每回經過這邊都一堆人排隊，就打退堂鼓，「今天終於可以吃爆！我每個都要點！」，老闆娘則揮了揮手，說現在一整天下來沒什麼生意，大嘆：「沒人敢來啦」，讓胡采蘋不知道怎麼回應，感覺有些尷尬，不料一個低頭，老闆娘竟塞給她一小瓶酒精，跟她說：「你敢來，我送你！」，讓胡采蘋內心一陣溫暖，直言：「啊，台灣人哪」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922