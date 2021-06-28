疫情若持續延燒，台灣勢必面臨龐大失業潮，更別說即將畢業的新鮮人，求職路更加艱辛。不過，新創公司格睿科技卻大手筆招兵買馬，不但對Java工程師一職祭出12.6到14.7萬元的高月薪，在1111人力銀行上的職缺欄，更寫明「防疫在家工作」，根本不用進公司。

格睿科技能如此豪氣，原因和產業成長有很大關聯。格睿科技為台灣新創科技公司，是由一群對挖掘新科技充滿熱情的團隊所組成。服務項目涵蓋多用途AI智能系統、區塊鏈應用技術、財經系統解決方案等多元服務，近年區塊鏈成趨勢、虛擬幣夯，更使格睿科技身價水漲船高。因此，格睿科技不手軟，大手筆犒賞員工。

不僅高薪聘人才，更是標榜推薦獎金制、結婚生子均可享獎金禮品，環境部分更有健身房、員工餐廳。以及免治馬桶。加上免費咖啡及藥品無限量提供，軟硬體福利都遠超業界。

格睿科技成員多數來自各地知名網路及科技公司，並各自在相關專業領域深耕超過10年以上，服務的客戶遍布整個亞太地區。未來將繼續以台灣做為全球化布局的基地，逐步實現走向國際化經營的目標。

想要找尋像格睿科技一樣，不但能在家工作，還想有如此高規格福利的好咖企業，快上1111人力銀行，多筆在家工作機會等求職者應聘！此外，1111人力銀行也因應企業目前多為在家上班（WFH）形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行免費提供「1HR人資管理系統」讓企業試用，讓大家可以輕鬆完成在家上班雲端打卡、查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。