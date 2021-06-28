東鹼(1708)近期因航運題材催化，股價從6月初27.5元，一路飆漲到42.3元，漲幅達50％，創2015年7月來新高，列入注意股；公告5月營收2.92億元，年減13％，稅前淨利0.42億元，稅後淨利0.34億元，年增240％，約第一季獲利65％，EPS0.15元。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收佔比則約20％。

伴隨營運調整漸收成效，第一季毛利率從去年同期19.07％躍進至24.32％，獲利年增86.27％，EPS0.23元。

近期中國鉀肥價格持續上漲，62％俄白鉀價格近一個月上漲約2成；青海鹽湖鉀肥公司氯化鉀產品(農業一類優等品)波段漲幅約9％。全球經濟復甦態勢明顯，農產品價格漲勢強勁，這將增強農民種糧意願並帶動化肥施用量上升，進一步推動化肥價格走高。

此外，東鹼航運部門主要區域以新加坡為主，占比達36.44％；其次為丹麥，約31.26％；澳洲占比11.79％、巴拿馬占10.27％，其他約10.22％。

分析師認為，散裝航運占東鹼獲利比重約3分之2，目前船約長、短期各半，長約到期後進行換約，加上近期BHSI指數又漲到1500點，有利長約運價換約表現，散裝航運占獲利可望進一步推進、提高。