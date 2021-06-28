遭批把疫苗當「事後避孕藥」 柯文哲反嗆：屏東還不是用我的方法

北農群聚染疫，北市府對快篩陰性的個案也會施打疫苗，卻遭民進黨前立委、中山醫學大學附設醫院婦產部醫師林靜儀批把疫苗當「事後避孕藥」。台北市長柯文哲28日反嗆，現在屏東不是也用我的方法？直言林靜儀是想不到其他的用詞嗎？「算了，不要理她！」

林靜儀批柯文哲把疫苗當是事後避孕藥，「事先沒戴罩，打了就有效？」但屏東縣遭印度Delta變種病毒株入侵，屏東縣長潘孟安也對枋山鄉2村的成年民眾全面施打疫苗。柯文哲反問「現在屏東不是也用我的方法嗎？」

柯文哲說，遇到流動性高的狀況，用他的方法是其中一個方法，但反而是比較固定的地方，就不見得需要用他這種方法，當然打疫苗還是終極解決疫情的方案，他也狐疑「不過奇怪，婦產科醫師（指林靜儀）用婦產科的言語，但她想不出其他更好的用詞來形容嗎？算了，不理她。」

另外，針對北市衛生局，是否有對可能的接觸者採取一一打電話的方式來通知，北市副市長黃珊珊說，這個就是「精準疫調」，除了詢問確診者的這項「正常疫調」外，也會再針對沒被居家隔離、但與確診者比較親密接觸的人，會用精準疫調、一一打電話。

黃珊珊說，實聯制系統在公有場館有做，但柯市長有說過，確診者是否確定就在足跡的地方被感染，並不一定，還是要回到確診者接觸過誰，從第一圈接觸者疫調，再跟與第一圈接觸者的「第二圈接觸者」做精準疫調。