韓國男星朴敘俊因演出《她很漂亮》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》成為韓劇男神，日前更傳出有望進軍好萊塢，加盟漫威電影《驚奇隊長2》，公司也沒正面否認，留給外界無限想像。不過，近來他卻被挖出一段7年前的採訪，聊到心中理想家庭的樣子，認為孩子身邊一定要有媽媽，就被指歧視單親，意外引發熱議。

韓國網友最近挖出一段朴敘俊2014年接受《Grazia》雜誌採訪的內容，當時朴敘俊表示自己的目標是成為一個好爸爸、好丈夫，提到希望未來老婆沒有工作專心照顧家庭，並稱自己是在那種環境長大，所以希望孩子也是被媽媽帶大，接著他說：「據說童年是建立一生的觀念，沒受到愛意撫養長大的孩子，成年後好像會出現問題，像是人際關係不夠圓滿，或是極端點可能會犯罪」。

朴敘俊認為自己會當個好爸爸，但覺得「孩子身邊一定要有媽媽」，最後，他也補充自己的觀念對其他人來說可能不是正解，但對當時的他就是正確答案。另外，朴敘俊還聊到妻子理想型，他說喜歡激起他保護慾的女生，通常是偏纖瘦類型。

這段受訪內容被翻出PO在論壇後，不少網友即批評「根本大男人主義」、「粉絲中肯定有單親家庭啊，這樣說太過分了」、「這是對單親家庭、隔代教養家庭、孤兒、其他不和睦的家庭等持歧視態度」、「沒有愛我的父母，難道我就會成為殺人魔嗎」。

不過，也有人覺得朴敘俊發言並無不妥，「只是在說自己的理想型，連理想型都不能說嗎」、「人在7年中怎麼可能一點都沒變呢，7年前的事就不用拿出來討論了」、「只要不提倡別人一樣，自己的擇偶觀家庭觀真的別人無法干預」、「不覺得有什麼問題，畢竟只是每個人不同的想法」，意外引發網友正反兩面意見。