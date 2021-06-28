說起最受求職者歡迎的行業，絕非科技業莫屬，而在眾多公司之中，又以Apple最受喜愛，近年異軍突起的他們，不僅以其優渥的薪資福利，榮登求職生涯的好選擇之一，更因其獨特風格吸引大批「果粉」支持，成為近似「信仰」的存在。有名網友將應徵Apple美國總部的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友應徵的是Apple美國總部的職缺，面試流程共有2次的電話面試、1次的現場面試，前面2次分別是與Recruiter（招聘人員）及Hiring Manager（招聘經理）進行。不過，該網友指出，實際的面試流程，還是看每個團隊的決定，像她就曾看過不少前輩是經過4~7次的面試，才終於拿到Offer，更有人在踏進總部現場面試前，就已有過3~4次的電話面試。

最前面的1~2關都是電話面試，面試官先是Recruiter，再來是Hiring Manager，時長分別是30分鐘及45分鐘左右。由於該網友的工作內容是與寫程式相關，在電話面試結束後，Hiring Manager有再請她提供先前寫過的程式作為參考，接著就發來現場面試的邀約。

現場面試當天，該網友是與團隊的3人進行面試，包括Hiring Manager、主工程師及產品設計師，時長約1小時，面試過程相當愉快，相關人員的態度都十分友善。

值得注意的是，根據該網友觀察，Apple美國總部的員工有相當程度的比例上均為男性，不僅當天與她面試的3人是男性，讓她驚訝的是，總機也是男性，這似乎側面驗證Apple女性員工較少的傳言。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，科技業因薪資福利普遍優渥，向來深受求職者的歡迎，若想擠進這道窄門，除了多加練習之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，快速掌握準備技巧，協助走穩求職路。