Delta病毒入侵，造成枋山芒果退訂潮，前文化部長龍應台心疼喊對不起。（摘自龍應台臉書）

屏東有果農傳出確診消息，網路隨即出現「農產會沾染病毒」，一度造成枋山芒果大量遭退訂，有網友見狀同時發起購買行動力挺，從退訂到搶購，果農直言，這幾天心情像洗三溫暖，從冷到熱、一次體會。

屏東縣議員黃明賢率先訂購100箱枋山芒果，並轉贈給台北市及新北市20間專責隔離與應變醫院，黃表示，果農好不容易盼到收成，卻因變種病毒面臨大量退訂的挑戰，加上對屏東的不實指控與獵巫，他強調，我們的敵人是新冠病毒，不是屏東。

枋山果農鄭國泰也說，這幾天心情像洗三溫暖，從群聚確診Delta病毒開始，原本每天出貨約50箱，瞬間下滑剩十幾箱，對方多是委婉說，這段時間不方便寄送，先要求刪單，若有需要會再來電，「等於這些訂單都飛了」。

但短短一天，又湧進全台民眾電話，一次要求500箱、1000箱，讓他受寵若驚，也直言，小農無法一次接那麼大的量；另一果農也接到不少網路訂單，網友直接留言，「基隆行動挺枋山、一起抗疫要平安」，讓她哽咽直呼感動。

枋山地區農會總幹事陳德慶證實，光一天訂單就增加近5000筆，非常感謝全台民眾一起力挺果農，對抗網路不實消息，芒果產期預計一路要到7月，也請民眾繼續支持，農會將嚴選鮮果，會用最優質果品跟消費者分享。