金門企業捐一條根貼布 替防疫人員鬆一下 20:252021/06/28 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「金太武一條根」捐贈衛生局貼布800片，由李錫鑫局長代表接受。（金門縣衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情席捲全台，金門是目前全國唯一零確診的縣市。當地知名企業「金太武一條根」繼日前捐贈金門醫院後，今天再由營運總監陳玉岱代表捐贈衛生局自家產品「金武好貼布」800片，希望這批不一樣的防疫物資可以提高第一線防疫人員的戰鬥力。 陳玉岱表示，在全台疫情依然嚴峻，變異株來勢洶洶的非常時期，感謝金門各醫療院所和站在第一線的防疫人員辛勤把關，全力維護離島這塊淨土，希望在大家全力配合，共同的努力下，疫情早日結束，各行各業恢復正常運作。 企業熱心捐HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統給屏東縣政府 社區防疫志工守護獨老 盼爭取優先施打疫苗 #金門 #防疫人員 #一條 #貼布 #捐贈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 二林育德國小謝沂鈞二度獲總統教育獎 獎金慷慨買物資贈防疫英雄 13:592021/06/28 寶島 德州儀器捐贈350萬元醫療物資予衛生福利部雙和醫院 10:302021/06/28 寶島 採購葡萄轉送醫護 葳格挺小農關懷防疫 14:402021/06/28 寶島 花蓮在地音樂人向防疫最前線致敬 麻海師一曲讚「真心英雄」 13:372021/06/28 寶島 扶輪社捐贈快篩採檢站給苗栗5醫院 19:222021/06/28 生活 王宥忻兒女「殺豬公」湊善款 百萬助社福團體抗疫 14:132021/06/28 娛樂 高雄在地公會捐HFNC、隔離衣給防疫單位 18:332021/06/28 寶島 醫事人員報稅期限 延長到8月2日 11:232021/06/28 財經 企業贈「噴霧式消毒門」 大雅警分局同仁好安心 13:432021/06/28 寶島 好帝一攜手聯華生技 捐贈1萬組快篩試劑給南市基層員警 18:022021/06/28 寶島 心安防疫持續送暖 靈鷲山展現信仰力量 17:302021/06/28 寶島 生活熱門新聞 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 新北向中央爭取紓困補貼 侯友宜宣布這些人可領4萬 - 生活 蘆洲中央路市場攤商傳確診 新北市府：接觸者趕快篩檢 - 生活 聯亞疫苗主持人打了莫德納 原因曝光 - 生活 獨》日捐台AZ疫苗未列WHO緊急使用名單 莊人祥：非必要條件 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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