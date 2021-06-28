新冠肺炎疫情席捲全台，金門是目前全國唯一零確診的縣市。當地知名企業「金太武一條根」繼日前捐贈金門醫院後，今天再由營運總監陳玉岱代表捐贈衛生局自家產品「金武好貼布」800片，希望這批不一樣的防疫物資可以提高第一線防疫人員的戰鬥力。

陳玉岱表示，在全台疫情依然嚴峻，變異株來勢洶洶的非常時期，感謝金門各醫療院所和站在第一線的防疫人員辛勤把關，全力維護離島這塊淨土，希望在大家全力配合，共同的努力下，疫情早日結束，各行各業恢復正常運作。