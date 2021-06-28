裕民(2606)與丹麥World Marine Offshore A/S(WMO)達成合資協議，共同成立裕民風能航運股份有限公司(U-MING MARINE OFFSHORE CO. LTD.)(裕民風能)，初期規劃同步進行購船與造船計畫，提供專業的離岸風電海事工程物流運輸服務。

裕民投入綠色能源產業，今年2月購入2艘本國籍高效耐浪型CTV現成船，並簽訂光船租約正式投入台灣風場工作。裕民風能預計於今年第4季再購入2艘同型CTV現成船，待完成換旗入級手續後正式加入營運。另外，2艘新船將委託造船廠建造，預計於2022年第2季陸續交船。

裕民風能所持有的CTV均已簽訂租船合約，裕民風能CTV船隊採用三體式SWATH船體，適合台灣嚴峻海象，搭配專利Soft Bow液壓系統，將有利於提升風場工作的穩定性。此外，裕民風能船隊均安裝BareFLEET遠程監測系統，每日固定將船員、技術人員和設備調度狀況、燃油補給、天氣觀測、安全檢查和演習等報告發送給客戶，並確保岸上管理人員完全掌握船隻運行狀況和安全。

裕民目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，自有散裝船隊平均年齡約5.7年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為60艘，總載重噸位為839萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司。

WMO成立於2012年，離岸風電工作實績遍布歐洲、台灣及美國，提供大型統包工程(Balance of Plant)、水下工作服務，以及為海上變電站的運轉提供海上物流運輸的整合性方案，2019年進軍台灣擴大離岸風電經營版圖，已陸續與Boskalis、Hitachi、Siemens Gamesa、Vestas Offshore等客戶簽立服務合約。