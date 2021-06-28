在新冠病毒肆虐之下，世新師生克服疫情，與圓山大飯店及健康力產學合作，共同舉辦「圓山大飯店創意品牌行銷企劃競賽」及「產學合作創意行銷提案競賽」，以創意行銷為發想點，企劃內容包含貼文、圖片或影片，除了一手打造規劃提案，世新學生更發揮創意及巧思自創主題曲、自製動畫等，在疫情下仍克服困難，達成團隊合作，產出高質量作品，傑出表現深受企業青睞。

「圓山大飯店創意品牌行銷企劃競賽」由公共關係暨廣告學系學生以「你所不知道圓山」為主題，強化競爭優勢並提升品牌形象，翻新圓山飯店舊有形象。因疫情打亂計劃，運用圓山粉絲專頁上的圖片和線上免費圖庫網資源，成功實現了許多想要的效果，沒想到因為疫情肆虐，反而讓Photoshop技術意外升級」。透過輕鬆活潑的社群貼文內容，扭轉圓山在年輕人心中的刻板形象打造一個平易近人的圓山形象，吸引更多年輕客群接受圓山飯店。此外，「世新大學與健康力產學合作行銷提案競賽」，則由傳播管理學系學生拔得頭籌，世新大學產學合作長許碧芳指出，許多企業都很肯定世新學生的創意能力，積極洽談產學合作，希望藉由這些Z世代消費族群的創意，達到絕佳行銷效益。

「疫」外提升的，除了學生的自學能力外，連學校推動數位轉型腳步也加快了，因疫情影響，學生無法到校領取畢業證書，北商大攜手台灣圖靈鏈公司宣布正式採用區塊鏈電子證書，為全台第2所採用區塊鏈電子畢業證書的大專院校，將於今年 7 月 30 日起開始發放電子畢業證書予 109 年度應屆畢業生，預計發放人數將達2200人。

此次採用國際認可的區塊鏈簽章技術來大幅提升電子證書的防偽性，以去中心化的方式，並加速國內外學校與企業人資對北商大證書查驗速度，在家也能在申請國外的學校。同時，北商大也考慮同學對於畢業典禮的儀式感，故會採用「實體」和「電子化證書」並行的方式，在迎接數位浪潮的情況下仍然保持「以人為本」的溫度，其中北商大也鼓勵更多其他院校一同加入完成臺灣教育界的科技突破，並為因疫情受影響的學生們，支援學習歷程與背景證明的數位方法，可謂疫情之加速升級數位轉型的校園典範。