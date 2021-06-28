三級警戒延長到7/12，宅在家不知道要追什麼劇？免驚！串流影音平台Netflix提前公布7月片單，有哪些好劇等著你來追，快點筆記別錯過！

【暑期強檔鉅獻！各國鬼怪齊聚 】

《屍戰朝鮮：雅信傳》主海報。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《屍戰朝鮮：雅信傳》（7/23 上線）：好評不斷的《屍戰朝鮮》在第二季結束之際，驚喜出現女神全智賢的短暫身影，吊足粉絲胃口並引發諸多猜想。這部由全智賢領軍主演、導演金成勳以及編劇金銀姬回歸聯手打造的外傳電影終於要上線了！《屍戰朝鮮：雅信傳》將揭曉生死草的來源，並講述眾棄之女「雅信」的神秘故事。

《恐懼大街三部曲》（7/2 7/9 7/16 陸續上線）：《恐懼大街》三部曲原作出自《雞皮疙瘩》系列作家 R·L·斯坦的同名暢銷叢書，故事以「陰暗小鎮」 (Shadyside) 為舞台。三部曲分別談到不同主題：1994年，一群青少年無意撞上古老邪靈，為了保護朋友他們決定挺身而出，找出邪惡力量的源頭；1978年，暑期夏令營活動即將登場，突然出現的瘋狂殺手讓原本充滿歡樂的夏日變成可怕的生存之戰；1666年的某個夜晚，女巫的詛咒將改變陰暗小鎮世世代代的命運。

《血色天劫》（7/23 上線）：《血色天劫》由《天際危機》培莉鮑麥斯特、《異鄉人：古戰場傳奇》葛拉罕麥克塔維什、《明日傳奇》「熱浪」多明尼克柏塞爾主演。講述恐怖分子企圖劫持橫越大西洋的夜間班機！為了保護兒子，罹患怪病的女子被迫親上火線，她必須讓黑暗的祕密曝光，釋放出她一直設法壓抑在體內的吸血鬼。

《經典恐怖故事》（7/14 上線）：《經典恐怖故事》講述五名旅客共乘一輛露營車，在前往目的地的途中為了閃避動物屍體而撞上一棵樹。待他們恢復意識之後，卻發現身處陌生的地方，來時的路也已不見蹤影，眼前只有一片森林和矗立其中的木屋，他們將在屋內遭遇恐怖的邪教獻祭的故事。

《第 8 夜》（7/2 上線）：一道封印，七具死狀離奇的屍體⋯⋯「不可甦醒之物」被喚醒了！由《北風》李聖旻飾演的守護者角色，將全力阻止邪惡力量解除封印；《夫婦的世界》朴海俊飾演調查離奇命案的刑警；童星出身的天然系女星金裕貞飾演神秘的關鍵人物；《美麗的世界》南多凜飾演協助李聖旻的和尚。

【怦然心動的愛情故事】

《你是我的春天》劇照。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《你是我的春天》（ 7/5 上線）：《你是我的春天》講述三位被困在七歲回憶的主角們，以大人的身分回到當年發生殺人事件的建築物裡，展開了一系列治癒與救贖的愛情故事。徐玄振飾演一位工作能力很強的飯店經理，大學畢業後就進入高級飯店工作，還是同期當中最快升為經理的人，不過感情路上與母親一樣地坎坷。金東旭則是飾演精神科醫生，擅長治癒患者精神傷口的他，自己內心隱藏起來的傷口卻從未治癒過。兩人對彼此傷痛能有共同感受與共鳴，並治癒對方的傷痛，是部全新療癒型浪漫戲劇。

《戀人的最後情書》（ 7/23 上線）：《戀人的最後情書》改編自喬喬莫伊絲的小說。故事講述記者艾莉發現一批來自 1965 年的珍貴秘密情書，進一步調查後得知這段禁忌之戀的主角是實業大亨的太太珍妮佛，與負責報導這位大亨的財經記者安東尼。在認真又討喜的檔案學家協助下，艾莉得以挖掘更多兩人背後的故事，而她自身的愛情也逐漸萌芽。

《愛的判決書》（即將上線）：泰國影集《愛的判決書》由南韓選秀節目《PRODUCE X 101》走紅的 Kongthap Peak 和曾演出《天生一對》的 Bella（瑞妮坎彭）搭擋主演，實際年齡相差10多歲的兩人將在劇中大談姐弟戀情。Peak 飾演的男主角在學生時代愛上學姊並展開追求，Bella 飾演的學姊則在畢業之後成為美貌又幹練的律師，身邊不乏追求者的她對於情感的歸屬猶豫不決。

【華語奇幻故事】

《真・三國無雙》劇照。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《真・三國無雙》（ 7/1 上線）：電影《真‧三國無雙》為同名遊戲首度搬上大銀幕，集結華語圈頂級電影團隊耗時三年精心打造，由天王「古仔」古天樂、香港影后劉嘉玲、《瑯琊榜》男星王凱、韓團 Super Junior 前成員韓庚、台灣演技派男星楊祐寧以及「最美貂蟬」古力娜扎聯合主演。故事聚焦東漢末年，劉備帶著關羽和張飛平定了黃巾亂賊，卻被貪官陷害、反遭追殺。此時董卓趁機入京霸佔朝野，曹操刺殺董卓失敗後，十八路諸侯們紛紛起兵建立盟軍伐董。眾諸侯因懼怕天下第一無雙神兵呂布而四散奔逃，只有劉關張曹決意一起面對，一場英雄之間的對決後，屬於三國的時代就此拉開序幕⋯⋯

《刺殺小說家》（ 7/15 上線）：《刺殺小說家》改編自雙雪濤短篇小說，故事結合奇幻、動作等元素，由《流浪地球》特效團隊打造精彩的視效場面。故事談到一名父親為了尋找失蹤的女兒，接下刺殺小說家的任務，這才發現小說家筆下的奇幻故事，竟和現實世界有著巨大的牽連。

【夏季動畫祭典】

《惡靈古堡：無盡闇黑》劇照。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《惡靈古堡：無盡闇黑》（7/8 上線）：電玩改編作品《惡靈古堡》全新動畫即將問世！本影集以兩位人氣角色里昂和克蕾兒的故事線為核心進行改編，由《惡靈古堡》系列多部作品的幕後推手小林裕幸擔任製作及監製，3D 動畫製作則由《惡靈古堡：血仇》製作人宫本圭率領 Quebico 擔綱。故事聚焦2006 年，白宮網路中發現了不當存取總統秘密檔案的痕跡，里昂受邀加入調查小組，卻在不明停電後遭遇殭屍攻擊；於此同時，民間組織成員克蕾兒在協助難民的過程中，則發現疑似病毒感染的線索。

《BEASTARS：第 2 季》（7/15 上線）：雷格西接受自己的狩獵本能，發誓要為哈魯變得更強。殺害草食動物的兇手依然在逃，為了保護心愛的哈魯和草食動物，雷格西決定要找出兇手；另一方面，獅子組在迎來新的老大之後，正開始擴展勢力。

《機動戰士鋼彈：閃光的哈薩威》（7/1 上線）：《機動戰士鋼彈：閃光的哈薩威》改編自富野由悠季、矢立肇的同名原作小說，為 1988年劇場版平行小說的續作，音樂由《進擊的巨人》澤野弘之擔任。故事內容為夏亞挺身反抗之後，哈薩威諾亞率領一群叛軍對抗地球聯邦。然而，一名敵對軍官和一位神秘女子卻徹底扭轉他的命運。

《言語如汽水般湧現》（7/22 上線）：《言語如汽水般湧現》為 Flying DOG 十週年作品，是《四月是你的謊言》導演石黑恭平首部動畫電影，音樂由《日本沈沒》牛尾憲輔操刀。不擅長言語的少年 Cherry，為了避免與人交流總是戴著耳機，將無法說出的心情寫成俳句抒發；經營可愛影片為主題的網紅少女 Smile，為了掩飾正在矯正牙齒的外表總是戴著口罩。兩人在陽光燦爛的日子相遇後，共度短暫但奇妙的夏天。

除了上述精彩內容之外，7月份青春大冒險主題之下，則有《好想做一次：第 2 季》（ 7/15 上線）、《安眠實驗》（ 7/16 上線）、《尋找奇蹟水人》（ 7/9 上線）、《名偵探皮卡丘》（ 7/1 上線）；還有《慾罷不能：巴西篇》（7/21 7/28 陸續上線）、《獸獸相親》（7/21 上線）、《柴克·艾弗隆：擁抱旅行》（7/15 上線）等 人氣實境秀都將在7月份推出。