外傳監察院打算查防疫疏失，也可能約談衛福部長陳時中，行政院長蘇貞昌稱這樣「不厚道也不公平」。國民黨立委賴士葆說，蘇貞昌不知道自己的論點已經抵觸五權憲法的設立，即便防疫期間也不該混亂了憲政體制，行政院對監察院的調查說三道四，非常不恰當，顯然已將幾乎全綠化的監察院矮化成「行政院監察局」。

賴士葆說，過去馬政府時代常見到監察院調查行政部門，這一切是本於職權，依法行政，現在全面執政的民進黨，難道因為全都是自家人，所以連調查都可以免了？

賴士葆指出，行政院政委唐鳳開記者會承諾實聯制的資料只做疫調使用，卻被警方拿去使用個資追踪嫌犯，明顯的侵犯人權，這麼明顯的事證，監察院居然說這是複雜的問題，等他們研究計劃完成才會有完整的看法，令人無言。

賴士葆認為，監察院若要得到社會的肯定與尊重，就必須發揮御史大夫的精神，勿枉勿縱彈劾糾舉，整肅官箴，而不是官官相護，與行政院水乳交融，彼此彷彿通家之好。

賴士葆說，3＋11的破口、會議記錄的被消失、採購疫苗一年多荒謬的執行力、卡住民間和地方政府欲捐贈疫苗、封殺在野黨要求國產疫苗需進行第三期試驗才能夠審查緊急授權等有關防疫的重要提案，這些都是民怨的所在。指揮中心的權力大到常常踰越法律，監察院難道不該醒醒做點事嗎？