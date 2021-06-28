防疫年代，工作型態大改變，遠端工作潛力無窮，就連過去必須進錄音室才能順利完成的配音員工作，也能以遠端完成。專業配音員、錄音師呂紹綸觀察，疫情年代，只要善用工具，並待在一個適合錄音的安靜空間，就能和世界各地不同的錄音室一起工作。

呂紹綸表示，過去錄製一段廣告，配音員、企劃人員和錄音師，一次大約會有5到6個人，分散在錄音室兩端的小空間裡，疫情下，變成錄音師和配音員一人一間，現在防疫更為嚴格，因此開發遠端工作模式，為此，他也從去年開始實行遠端錄音。

呂紹綸從事錄音工作15年，擔任配音員12年，他表示在家錄音有三個基本要件，一是要想辦法保持高音質，二是要能配合畫面錄音，三是要注意遠端的聲音同部性，並留意是否有聲音延遲狀態。

呂紹綸舉例，他目前使用的軟體有個遠端錄音服務，「假如錄音師和配音員各自在家連上線後，配音員不需做任何操作，由錄音師按下錄音鍵，錄下網路傳輸的聲音，同時它也會在配音員端電腦錄下高音質的音檔，錄音完成後，再一鍵取得高音質音檔替代暫存工作用檔。」而配合畫面錄音和聲音運算同步性，呂紹綸表示，網路上都有免費小軟體可解決。

呂紹綸認為，在家從事配音錄音工作，需要有好的麥克風、好的環境，以及善用小軟體，「還有注意環境空間是否夠安靜，錄出來的聲音是否夠乾，假如錄到一半，外頭有汽機車經過的聲音，這就得重錄了。」

不過，在家錄音也有極限，呂紹綸表示，「配音員錄完聲音，後續的去除口水聲、降噪音、減少換氣聲音等工作，就是必須由專業的錄音師協助後續完成，這是另一門專業了。」