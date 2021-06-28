中市警局霧峰分局成功派出所員警，迅速幫忙撿拾灑滿地的「銅套軸承」，賴男頻頻向警方致謝，表示感到十分窩心。（霧峰分局提供提供/黃國峰台中傳真）

中市大里區大峰路與中山路口，日前一輛小貨車突然爆胎，導致車上金屬貨物「銅套軸承」，灑落整個路口，影響交通，司機賴男，慌忙下車撿拾，但一時之間很難快速撿乾淨，幸中市警局霧峰分局成功所員警巡邏至此，立即下車幫忙，以最快速度排除道路狀況，迅速恢復交通順暢。

年約30歲的賴男，日前下午4點多，開著小貨車，行經大里大峰路與中山路口，左轉時突然右前輪爆胎，在重心改變下，貨斗上的大批「銅套軸承」貨物，都灑了出來，佔滿了路口車道上，賴男緊急將車斜停在機車道上，一心只想快點將貨物撿上車，因為一顆顆的「銅套軸承」對行進的車輛非常危險，碾壓上去，可能會噴飛、車輛打滑、機車摔車等等。

幸好一輛霧峰分局成功派出所的巡邏車，剛好巡邏經過，看到這情形，員警立即下車擺上交通錐、指揮疏導交通，並同時協助撿拾馬路上的一大片銅套軸承，以最快的速度排除道路狀況、恢復了交通順暢。賴男頻頻向警方點頭致謝，表示要不是警方即時主動協助，撿拾這些物品時，很難同時兼顧路上車輛，感到十分窩心，不停的向警方道謝表示感激。

霧峰分局長陳家銘表示，民眾在駕駛車輛前應檢查車況，平時也需注意車輛的保養及維護，以避免突然拋錨發生危險；如遇車輛突然故障或有意外導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援趕快前來拖吊排除。同時呼籲大眾，目前正值防疫三級警戒實施期間，外出應全程戴口罩、禁止室內5人及室外10人以上的社交聚會，並盡量減少不必要的外出，各項的防疫規定有賴全民共同遵守，保護你我的健康。