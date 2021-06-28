《美麗島電子報》今公布六月國政民調，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌，在施政滿意度上皆呈現死亡交叉，蔡英文執政滿意度下滑1.3個百分點，蘇貞昌下滑2個百分點。對此，媒體人陳敏鳳分析蔡政府民調下滑原因，大致可分為4大因素，分別是桃園諾富特機師案和放寬3+11、去年疫苗採購亂象、無感紓困等爭議，導致民意失落。

陳敏鳳28日投書媒體《美麗島電子報》，她指出，台灣目前共接受美日到貨即未到貨疫苗接近5百萬劑，分別是美國250萬劑、日本已到的124萬劑加上7月初再捐的一百萬劑。分析指出，這些美日援助的疫苗是否對蔡政府的民調有幫助，其實有待觀察，但可以發現的是，若沒有這美日友情疫苗，蔡總統死亡交叉距離或許會更大。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

她接著指出，在藍綠6位政治人物排行中，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜在雙北這幾波疫情中，都展現出市長的角色，其中侯友宜算是這次防疫的重大得分者，排名第一。反觀民進黨籍桃園市長鄭文燦，竟掉到最後一名，支持度只有6.8%，民意支持度卻如此之低，令人十分意外。但這也說明了，民眾不接受他。

至於柯文哲為何能在民調中竄起？陳敏鳳認為，民眾並沒有把對政府的不滿反加在國民黨身上，因為國民黨表現令人覺得實在不怎樣，或許很多人把不滿民進黨，通通反應在支持柯文哲的民調上，柯即使表現沒那麼好，但至少嘴巴上可以幫他們出一口氣。