項婕如劇中被飾演前男友的宋偉恩糾纏。（LINE TV提供）

全台首部直式微想劇《愛的奧特萊斯》開創台劇新風貌，上映以來人氣爆表，首周即破150萬觀看人次，同時也在LINE TV平台上躍登熱播排行榜第一名，這部原創奇幻愛情類型劇不僅帶入高流量，每集3分鐘的快節奏更讓觀眾大呼過癮。最新劇情中，男主角姜典（飾左又禾）經一連串的挑戰，逐漸與女主角項婕如（飾傅靖雪）越走越近，項婕如更透露控制狂前男友的誇張行徑，惹得她在雨中痛哭，而隨著劇情推進，飾演控制狂前男友的宋偉恩在競標「與女神共舞」的活動環節登場，為劇情掀起一波高潮。

項婕如雖非第一次挑戰愛情喜劇，但該劇在拍攝時因直式屏幕需求，許多表演需要放大演出，不過劇中身為女神的她無法如其他男演員誇大表現，所以情感的細膩度就必須特別入戲去掌控，直式的觀影方式更讓演員每個鏡頭都彷彿猶如「特寫」般與觀眾零距離接觸，劇中被稱為如「森林精靈」般的女神項婕如就形容「這樣觀看方式可與觀眾更親密，細微表情都無處躲藏」。拍攝前她也下足功夫，除了幫角色寫自傳、日記之外，連日常穿著的標準配件都從生活中習慣，「我首先要學會的第一件事就是練習穿一整天高跟鞋，也要用高跟鞋練習跳華爾滋」。

首次擔綱男主角的「寶藏男孩」姜典，才20歲的年記卻有沉穩感，體內彷彿有著老靈魂，導演安竹間透露，「他是大家的團寵，也從不會因台詞有誤而NG」。姜典在上周劇情中，除了與傅孟柏透過「愛情交換」要與項婕如談愛外，也開始與演出好友的黃禮豐（飾范小川）產生曖昧情愫，多角關係即將展開更具戲劇性的環節。

不過排演期間姜典一度認為給自己的包袱感太重，「我曾對於沒辦法轉換表演的狀態感到沮喪，還因此回學校的表演教室，大吼大叫了一番才讓自己心情恢復平靜」。幸好該劇播出後，他無害的眼神透過直式屏幕觀看，讓觀眾禁不住想替項婕如點頭答應與他交往，認為他完全貼切角色的「傻萌感」，尤其導演更大讚他「未來一定是非常有潛力的一位新星」。

《愛的奧特萊斯》共為50集，在每集只有3分鐘的短視頻的集數堆砌下，讓觀眾感受節奏感精巧的拿捏中，可跟著演員的情緒脈動一集集毫無負擔往下追，導演安竹間坦言直式拍攝更須著重如何挖掘出每個人在鏡頭中表現出可看性，背後要下的功夫就不能少，尤其拍攝現場美術、燈光、演員走位等傳統框架皆在這回一一打破，從裡到外皆算是台劇的新突破。

該劇描述一群花樣青春的大學生在浪漫心思中展現各自的苦惱與精采，因一個「愛情交換」的欲望，讓人產生了燃燒自我的烈火，也讓人產生心不由己的愛情電力。演員群包括姜典、項婕如、黃禮豐、葛盈瑄、謝博安、夏浦洋、姜予、傅孟柏、宋偉恩等演員因首次體驗直式鏡頭語言，紛紛在肢體線條與台詞節奏上都做出不同調整的挑戰。導演安竹間期望在這部少有的台劇的題材加上直式播映型式，透過精緻化呈現包裝所有的演員，每集都有不同亮點下，「也為居家防疫的悶帶來一些正能量」，並在直式鏡頭中看見演員更細膩的精湛演出。