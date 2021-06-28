以色列國營國防公司拉斐爾先進系統（Rafael Advanced Defence Systems）的一份報告稱，英國陸軍已決定為正在研發的的挑戰者 3 戰車(Challenger 3），加裝戰利品主動防護系統 (Trophy APS)。

防衛部格格(Defence Blog)報導，根據比利時防衛雜誌的說法，這是英國國防部內部研究的結論，該研究是由戰車研發的主要承包商-英航系統-萊茵金屬 BAE Systems Land (RBSL) 所主持，該計劃仍需要進行更詳細的系統整合與試驗，採用輕量化的戰利品改造型( Trophy MV)，以適應該戰車的外型與防衛需求。

加裝戰利品系統的以色列梅卡瓦4型戰車。(圖/IDF)

拉菲爾公司的戰利品系統於2010年起整合到以色列的「梅卡瓦4型」(Merkava IV)主力戰車上，並且通過實戰考驗，2011年3月，加裝有戰利品系統的梅卡瓦4型戰車，成功攔截RPG火箭彈，戰車與車內乘員毫無損傷。總計服役至今，戰利品運作時間超過 100萬小時，有 5400 次成功的現場測試。

不過戰利品系統體積較大，因此加裝設備的戰車，需要進行大幅度的改裝，比如美國M1A2戰車也有一部分加上戰利品，就必須佔用砲塔外緣的雜物籃，外型出現顯著的差別。

至於挑戰者3型，它是英國研發的下一代主力戰車，具有額外的火力和先進的防護系統。先前的新聞透露，挑戰者3型將要跟上北約裝甲部隊的車速與火力，並且在 2040 年時，位列最先進戰車的水準。據軍方稱，挑戰者3將改用新式主砲，而且使用最先進的彈藥，來增加射程與威力。