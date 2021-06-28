彰化市中正路上風尚人文咖啡館彰化旗艦店驚傳將於7月底歇業，引發彰化人熱議不捨，每月60萬元租金驚人，傳出地主有意出售蓋豪宅大樓，因近2000坪土地，占地極廣且三面臨路，吸引建商搶進獵地，房仲評估預售屋建案每坪單價恐要35萬元起跳。
根據了解，彰化市近期推出的大樓建案包括維瓦第泰極、冠臻信義之璽和德鑫世紀官邸等；除了泰極為彰化本地建商開發投資興建，其餘皆為台中市建商至彰化市插旗開發，多數都已銷售一空。
永慶不動產彰化中正旗艦加盟店經理何芳修表示，位在曉陽路上的世紀官邸，當初土地取得成本每坪80幾萬元、總價逾8億元，預售屋時每坪成交單價在33萬元至35萬元之間；另外信義之璽單價約在30萬元至31萬元之間，共49戶早已熱銷一空，主結構仍在興建中，預計明年底前可以完工入住。
何芳修分析，彰化市土地稀缺，已超過20年沒有重劃土地，風尚人文咖啡館彰化店，土地方正且佔地面積廣闊，確實吸引不少大型建商土地開發眼光，位處市區蛋黃區，加上三面臨路，又鄰近彰化縣警局，條件不輸世紀官邸，目前尚不知由哪家建商取得土地，但預估大樓建案預售價格單價應在35萬元起跳。
新冠疫情嚴峻，重創各行各業經濟發展，不過房市反而逆勢上揚，帶動房地產、房仲業蓬勃發展，不少餐飲服務業人員轉加入房仲業。何芳修表示，彰化是近幾年房市很熱，主因在於有錢人很多，手邊閒錢需要投資。彰化市大樓建案因為曾有好幾年禁建限建，目前老舊大樓屋齡多超過20年，導致需求壓抑太久一次爆發，5年內新的大樓建案一推出就很搶手。
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