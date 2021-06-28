基隆市議會5月中旬原舉行定期大會，但因疫情升溫，全國疫情警戒更升為三級，議會為讓市府專心防疫，將議事日程延後，並訂於明天上午復會，議長蔡旺璉表示，市長總質詢將改為書面回應，盡量讓市府以防疫優先。

基隆市議會因應疫情突急遽升高，為配合各項防疫，讓市府各局處有充足的時間提升防疫工作，5月15日下午議長蔡旺璉緊急召集民政、財政、建設、教育4位小組召集人；國民黨、民進黨、跨黨派3位黨團總召，以及議會行政主管召開會議，並決定將剩餘議事日程順延。

基隆市議會6月23日發函，將於明天復會，蔡旺璉說，日前因疫情嚴峻不得不延會，目前有緩和趨勢，將利用最短時間把定期會終結，否則會延誤市政建設推展，但其中有些議程被變更，包括市長總質詢改為書面回應。

蔡旺璉指出，若把從事防疫工作的地區指揮官、市長，以及各局處長綁在議會，對地區防疫反而是負面，議會只能盡力扮演好監督角色，讓市府心無旁騖做好防疫工作。

另外，基隆市議會全面實施防疫措施，不僅進入要實聯制，也有滅菌門進行全身消毒，議事廳更裝設安全間隔板，蔡旺璉表示，現在還是三級警戒，防疫工作還是要兼顧。