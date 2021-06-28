三級警戒要維持到7月中旬，不少企業採取在家工作的運作模式，但有部分人員仍然需要到辦公室作業，還有企業以分組分流的方式維持業務正常運轉，進公司打卡的人變少，午休時間又不想在外面趴趴走增加染疫風險。六福客棧針對小資族規劃全新活動，即日起至7月31日間，推出平日限定百元便當，首波推出「川香宮保雞丁」，鮮嫩雞肉搭配花生香脆、乾辣椒香氣，入口鮮辣開胃，另一款為「蒜香爽口松阪豬」， 濃郁蒜香結合脆口彈牙松阪豬，是最具人氣的便當之一。

搭配六福即食送車隊，即日起訂購滿6個便當，即可享3公里內免費外送，民眾也可前往飯店1樓快取點，在飯店門口即能快速取餐及結帳，是小資上班族們一起團購的最佳選項。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡」模組，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。