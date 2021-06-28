美股上周氣勢如虹，在各地經濟解封和1.2兆美元基建計畫達協議帶動下，標普500指數連續兩個交易日順利攻頂勇創歷史新高。隨股市強力表態，國際資金持續進駐美國，根據EPFR統計，美股基金上周再以20.5億美元的資金淨流入，連續兩周資金動能傲視主要股票型基金，今年來累計淨流入金額突破2117.16億美元。同樣受惠解封題材的歐股基金，上周淨流入金額雖收斂至1.58億美元，連續吸金周數順利挺進第11周，全年累計淨流入金額達161.01億美元。

摩根美國科技型產品經理張致寧指出，美國疫苗接種日益普及，在加州6月中旬全面解封和紐約州解除剩餘防疫措施後，經濟正加速朝回歸疫情前正常生活邁進，且規模逾1兆美元的基礎建設計畫上周達成協議再為美股添利多，吸引國際資金連續兩周進駐美股基金卡位，僅今年以來，美股基金累計吸金金額便高達2117億美元。

張致寧分析，美國經濟數據再傳佳音，最新消費者信心指數上揚幅度高於預期，5月成屋價較去年同期大漲23.6%，漲幅創歷史新高，受到房地產復甦力道穩定，美國今年GDP年增率可望達6.8%，領先全球的6.4%，在美國經濟基本面支撐下，美股向上挑戰歷史高點的機會仍相當濃厚。

張致寧表示，根據國際半導體產業協會(SEMI)，今年4月北美半導體設備製造商出貨金額年增率達49.5%、且已連續四個月創下歷史新高。只是，科技股的股價自2月以來經歷技術面與估值短線過熱的調整，全球經理人配置在科技股的部位也滑落至長期低檔，中長期投資價值浮現。不過，張致寧也提醒，在新冠變種病毒及財政刺激變數下，隨指數高低點均不斷被墊高，投資人仍需留意美股短線波動較大的風險。

摩根多重收益型產品經理劉奕伶指出，歐股向來以金融和工業這類價值股的佔比較高，受惠於今年來價值股反彈，加上經濟逐步解封，帶動MSCI歐洲指數表現強勁，今年以來強彈15%，優於MSCI全球指數同期間12%的漲幅。劉奕伶進一步指出，獲利成長幅度，都意味歐股未來仍有上漲空間。