海巡署艦隊分署副分署長吳金河及台船副總經理蔡坤宗今（28）日在台船公司高雄廠主持「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」第3艘巡防艦（CG5003）開工祈福儀式，預祝建案順利圓滿完成。原定明年3月開工，但因應航運業景氣高升等狀況下，決定提前開工。

「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，台船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1000噸巡防艦6艘建造案以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案，目前建造進度均正常甚至小幅超前。

100噸級已順利完成5艘交付，4000噸級巡防艦嘉義艦與新竹艦已於今年4月29日由蔡英文總統主持交艦暨命名下水典禮，嘉義艦成軍訓練後隨即遠赴南沙執行「碧海專案」。

第二艘新竹艦目前進入裝備運轉測試高峰，預計7月底進行繫泊試俥，年底完工。本日開工第三艘艦原定明年3月開工，因應航運業景氣高升、造船需求活絡以及公司整體產能與效率最佳規劃，在良好的學習率及完整物料籌獲狀況下提前開工。

該艘4000噸級巡防艦建置醫療手術室、病房(一般病房及負壓隔離病房)、回復落海者體溫之復溫室等緊急醫療救護裝備；另因應特殊傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。

另為因應嚴重新冠肺炎(COVID-19)來勢洶洶，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩，以降低病患間交叉感染機會，同時減低醫療人員受感染之風險。

台船公司在國艦國造方面，目前手持27艘國艦國造業務，將持續爭取海軍及海巡署業務，並推動「整艦商維」與「造修合一」，達成建造一艘船艦能延續20年之全壽期服務，並藉此來提升國內就業及經濟發展；身為國家造船業指標公司，台船責無旁貸，要做海巡最強的奧援。