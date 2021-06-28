天后蔡依林（Jolin）個性親民，不時在網上分享生活，蔡依林昨（27日）則在IG曬出與愛犬的自拍照，大秀一張凍齡美顏，不過蔡依林卻被網友揪出她疑似修圖修過頭，還引來眼尖網友留言虧：「窗戶歪了」。

蔡依林相隔一個多月，終於在網上露臉，蔡依林昨深夜在IG分享自拍照，只見她抱著比熊犬「屋虎」入鏡，蔡依林對著鏡頭露出甜笑，頂著俏麗高馬尾的她更顯臉蛋嬌小，把愛犬放在身前的蔡依林，巧妙遮住上身，還隱約露出細肩帶，蔡依林的居家照看起來相當俏麗又愜意。

蔡依林曬自拍，一張凍齡顏值超不科學。（圖／取材自蔡依林Instagram）

不過卻有眼尖網友揪出，蔡依林疑似修圖修過頭，紛紛留言：「姐 後面的窗戶歪掉了，但你還是很美」、「桿子歪了」、「原來女神會開瘦臉 好可愛」，但多數網友則把焦點放在蔡依林的凍齡臉蛋上，大讚：「女神好美、好可愛」、「哪來的少女啊」、「天吶～姐超美，屋虎超可愛」、「美炸了」。

其實距離蔡依林上一次曬自拍，已是5月20日，這次蔡依林相隔一個多月，她才又再度露臉，也讓大票粉絲興奮不已，而留言區除了討論蔡依林凍齡顏值，也有歌迷敲碗，希望蔡依林在家可以努力做專輯，期待她早日發表新作品。由於蔡依林日前受訪時就曾透露，自己一定要規律地睡覺，不過這回曬自拍則是在深夜11點多，也引來網友留言提醒蔡依林該睡了。