近年大陸IT互聯網行業規模迅速擴大，已發展成為戰略新興產業的重要組成部分，產業基石的人才也在不斷發展壯大。近日58同城招聘研究院發佈IT互聯網行業就業大數據，對今年5月情形進行分析，顯示行業招聘、求職需求均呈現單月上升趨勢。

其中招聘需求月升75.72％；成都、重慶招聘、求職活躍度雙高；網路與資訊安全工程師的招聘需求也較上月上升明顯、增長79.13％；行業平均月薪8254元（人民幣，下同），其中程式開發職缺月薪8456元。

據大陸砍柴網報導，從城市上看，2021年5月的IT互聯網行業招聘活躍城市TOP10，分別為成都、重慶、西安、北京、深圳、鄭州、東莞、上海、廣州、杭州。

從求職層面來看，2021年5月IT互聯網行業求職熱門城市TOP10分別為成都、重慶、深圳、長沙、杭州、廣州、西安、武漢、石家莊、鄭州。

再從職缺上分析，今年5月IT互聯網行業招聘活躍TOP10職位，分別是遊戲設計／開發；網路推廣；技術支持／維護；網店營運；網站營運；程式開發；語音／影視／圖形平面設計；網路與資訊安全工程師與廣告設計等。