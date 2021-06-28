靈鷲山舉辦線上法會，讓全球信眾共修。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山舉辦線上課程，讓全球信眾參與。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山為街友貼心準備愛心防疫包。（靈鷲山佛教教團提供）

今年是靈鷲山開山38周年，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾籠罩全球，台灣更面臨本土最嚴峻挑戰，這段期間，靈鷲山佛教教團配合政府三級警戒政策，讓十方善信透過網路持咒祈福、學習佛法、參加線上法會及禪修活動；國際慈善公益付出不曾停歇，除了防疫物資，近來再奉獻新北市政府防疫基金100萬元，希望在心靈防疫法寶與實際物資的雙重照護下，安定人心，展現信仰的力量。

靈鷲山開山住持心道法師說，難以防範的疫情來襲，印證諸行無常、諸法無我；三級警戒人心惶惶，無法出門時期，可藉由線上的四期教育系統，心無旁騖的學習佛法，重溫因果法則、慈悲喜捨，獲得佛法智慧，精神上將受益良多。也溫馨提醒，別忘了佛弟子不離開覺醒與慈悲的工作，永續觀音行！

「持咒、善心，是我們的防彈衣和防毒系統，持咒，心就靜下來，心安就平安，心和平，世界就和平了。」心道法師鼓勵在家多持誦〈楞嚴咒心〉、〈大悲咒〉，凝聚各界善心正念，以無形的心靈防護罩，守護自己與家人，安定社會與世界。

地球上的大家都是生命共同體，全球共同心願是「心安防疫！瘟神快走！」在疫情和災難來臨，其實更要造善業，靈鷲山佛教教團各志業和信眾發揮觀世音菩薩精神，積極數位化轉型，推出「妙心摩尼寶」APP，及系列線上共修、課程等，持續精進，發大菩提心，實踐菩薩道。

包括：為期21天的靈鷲山大悲線上精進營，5月23日至6月13日，21天在全球信眾精進持咒下，圓滿500萬遍〈大悲咒〉，以共振力量全數回向地球平安、疫情消弭；靈鷲山最為人知的水陸先修法會也不聚眾，採線上直播或由法師如法如儀完成儀軌，一樣可以超度祈福，冥陽兩利。

跨時空參與「平安禪入門一日禪」、「龍樹EPL青年線上一日禪」、四期教育、青年假日學堂等線上課程，在長時間警戒讓人苦悶困頓之際，宛如黑色天幕裡的北極星，指引方向，也滿足心靈療癒的渴望，讓人有正能量繼續打拚。

疫情嚴峻，全球確診與死亡人數不斷攀升，人心恐懼，而靈鷲山一直都在，以實際行動付出關懷，自去年3月以來，準備口罩、額溫槍、酒精、洗手乳、安心御守、愛心防疫包等防疫物資，從貢寮、永和、桃園、到新北等地，陸續贈送第一線防疫人員、機關學校、街友、有需求的民眾。最近又奉獻100萬元防疫基金，給新北市政府統籌使用。

秉持「觀音力量，善業如海」的大悲心，人道關懷無國界，陸續在緬甸勃固、臘戌、弄曼發起物資捐贈，同時贈送2部防疫消毒救急車給緬甸仰光新冠病毒管理中心。泰國禪修中心也匯聚各方善緣，分3次將民生物資捐贈給當地人共度難關。獲悉尼泊爾同遭新冠病毒肆虐，醫療系統癱瘓，靈鷲山慈善基金會緊急訂購100部氧氣製造機及100件防護裝備，6月初已送達。

每一份公益付出都是修復整個環境的一帖良藥，靈鷲山希望串聯善心善緣善念，傳遞宗教溫暖的正能量，幫助民眾挺過疫情衝擊。